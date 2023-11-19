В Крыму восстановили электроснабжение для более 10 тыс. жителей

Число абонентов, оставшихся без света из-за штормового ветра на полуострове, сократилось до 39,2 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение для более 10 тыс. жителей Крыма. Число абонентов, оставшихся без света из-за штормового ветра на полуострове, сократилось до 39,2 тыс. человек, следует из данных Минэнерго России.

"С утра происходят массовые отключения электросетевых объектов ГУП "Крымэнерго" и ООО "Крымтранзитэнерго", без электроснабжения на 13:00 мск оставались потребители численностью населения около 50 тыс. человек. <…> По состоянию на 16:00 мск отключены 39,2 тыс. человек", - говорится в справке Минэнерго России.

По информации Минэнерго РФ, количество аварийных бригад и спецтехники, задействованных в ремонтных работах, осталось прежним - устраняют нарушения 119 бригад в составе более 350 человек и 131 единица техники.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигнуть 35 м/с. Также сообщалось, что 19 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.