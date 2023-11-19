Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП в Хабаровске

В результате столкновения автобуса с троллейбусом пострадали семь человек

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Хабаровске, где маршрутный автобус столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Трубчику Э. А. возбудить уголовное дело и представить доклад о проведенных первоначальных следственных действиях", - сообщили в СК.

ДТП произошло 19 ноября. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).