На юге Москвы подрались ученики колледжа

СК возбудил дело

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подросток пострадал в результате драки между учениками московского колледжа на Варшавском шоссе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в столичном главке СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "хулиганство" (ч. 2 ст. 213) УК РФ", - отметили там.

По данным следствия, днем 17 ноября возле колледжа на Варшавском шоссе произошла драка между его учениками. В результате 17-летний подросток получил телесные повреждения.

"Лица, причастные к драке, установлены, в ближайшее время они будут доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - добавили в столичном главке СК.

Следственные действия продолжаются для установления полной картины произошедшего.