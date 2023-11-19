Глава Керчи заявил, что ветер в Крыму стал сильнейшим за последние 10 лет

Городские службы и сетевые организации круглосуточно устраняют аварийные повреждения по заявкам жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Сильнейший за последние 10 лет ветер обрушился на Крым, основной удар стихии пришелся на Черноморский район и Керчь, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

"За время шквального ветра только в ЕДДС поступило более 250 обращений от керчан. <…> По информации крымской метеорологической службы, ветра такой силы не было последние 10 лет, больше всех под его удар попали Черноморский район и Керчь", - написал он.

По словам Брусакова, городские службы и сетевые организации круглосуточно устраняют аварийные повреждения по заявкам жителей, поступающим в том числе в соцсетях. Большинство из них касаются ситуации в зоне отдыха на Адмиралтейском, где несколько фонарных столбов не выдержали силы ураганного ветра. "Элементы полюбившейся зоны отдыха обязательно будут восстановлены. И общественная территория, получившая в народе название "Монеточка", будет еще краше", - добавил он.

Ранее глава городской администрации сообщил, что из-за шквального ветра в нескольких микрорайонах Керчи нарушено электроснабжение, на газопроводах возникли аварии, в единую дежурную диспетчерскую службу поступило большое количество обращений от жителей, в основном они касались поваленных деревьев.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигнуть 35 м/с. Также сообщалось, что 19 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.