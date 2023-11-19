19 ноября, 18:16

В Доминиканской Республике погибли девять человек из-за обрушения части тоннеля

Погибшие оказались заблокированы в своих автомобилях

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек стали жертвами обрушения стены автомобильного тоннеля в восточной части Санто-Доминго. Об этом сообщила местная газета Diario Libre.

Погибшие оказались заблокированы в своих автомобилях. Причиной обрушения стали последствия сильных дождей, которые прошли в субботу. Власти к настоящему моменту временно закрыли движение по всем тоннелям столицы.

Из-за затоплений, вызванных обильными осадками, транспортное сообщение прервано с 29 населенными пунктами. Около 8 тыс. человек эвакуированы. Перебои с электроснабжением затронули 37% потребителей, доступ к питьевой воде временно ограничен у 1,8 млн жителей республики. Коммунальные службы работают над расчисткой и восстановлением инфраструктуры. 

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Доминиканская Республика
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