СМИ: в Доминиканской Республике из-за непогоды погибли не менее 20 человек

По данным газеты El Nacional, 10 человек стали жертвами наводнения в Санто-Доминго

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Проливные дожди и вызванные ими наводнения стали причиной гибели не менее 20 человек в Доминиканской Республике. Об этом сообщила газета El Nacional со ссылкой на источник в службе гражданской обороны (ГО) островного государства.

По ее данным, 10 человек стали жертвами наводнения в Санто-Доминго. Служба ГО не назвала имен погибших, информация о нанесенном осадками ущербе уточняется.

Ранее девять человек погибли в результате обрушения стены автомобильного тоннеля в восточной части столицы. Погибшие оказались заблокированы в своих автомобилях. Движение по всем тоннелям столицы перекрыто.

Из-за затоплений, вызванных обильными осадками, транспортное сообщение прервано с 29 населенными пунктами. Около 8 тыс. человек эвакуированы. Перебои с электроснабжением затронули 37% пользователей, доступ к питьевой воде временно ограничен у 1,8 млн жителей Доминиканы. Коммунальные службы работают над расчисткой и восстановлением инфраструктуры.