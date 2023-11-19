Егор Крид подал иск о защите чести в отношении Лиги безопасного интернета и Мизулиной

В суде не уточнили суть исковых требований артиста

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Певец Егор Крид (настоящая фамилия - Булаткин) подал иск о защите чести и достоинства к Лиге безопасного интернета и ее главе Екатерине Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил иск о защите чести и достоинства и деловой репутации Булаткина Е.Н. к Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета", а также Мизулиной Е.М.", - отметили там, уточнив, что иск пока не принят к производству. Суть исковых требований не уточнили.

В марте Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Крид связан с рекламой онлайн-казино. А ранее в феврале Лига безопасного интернета обратилась в Федеральную антимонопольную службу России и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров. В их числе был также Егор Крид.