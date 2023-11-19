В Тюменской области при пожаре погибли трое детей

Площадь возгорания составила 100 кв. м

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в деревянном доме в Ялуторовске Тюменской области, погибли трое детей. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже", - сообщили в министерстве.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

Сотрудники МЧС спасли двух человек, еще двое были эвакуированы. Женщина и двое детей госпитализированы.

В тушении принимали участие 22 пожарных и спасателя и 5 единиц техники.