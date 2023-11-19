19 ноября, 20:42,
обновлено 19 ноября, 21:07
Военная операция на Украине

Система ПВО в Электростали отразила атаку беспилотника на Москву

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО в Электростали отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в своем Telegram-канале

Мэр добавил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, а на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны России, беспилотник был перехвачен над территорией Московской области дежурными средствами ПВО. "19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области", - уточнили в ведомстве. В МО РФ добавили, что беспилотник был самолетного типа.  

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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