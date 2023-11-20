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Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ рассказал о судьбе погибшей в Газе 19-летней заложницы

Девушка была ранена при ударе Израиля, но убита палестинцами, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильская 19-летняя военнослужащая Ноа Марциано, которая погибла, находясь с 7 октября в заложниках у движения ХАМАС, пострадала в результате удара по сектору Газа со стороны Армии обороны Израиля, но убили ее палестинские радикалы в больнице "Аш-Шифа". Об этом говорится в совместном заявлении израильской армии и Службы общей безопасности (контрразведка).

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"Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, капрал Ноа Марциано была ранена в результате удара Армии обороны Израиля в четверг, 9 ноября 2023 года, а террорист, удерживавший ее в заложниках, погиб", - указывается в сообщении. "На основании предварительного патологоанатомического отчета и разведданных Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности было установлено, что рана Ноа не угрожала ее жизни и что она была убита террористом из ХАМАС в больнице "Аш-Шифа", - добавили в армии, выразив соболезнования родным и близким Марциано. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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