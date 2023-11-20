19 ноября, 22:58

На острове Парамушир на Курилах из-за циклона объявили экстренное предупреждение

Скорость ветра составляет около 15 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили на 20 ноября экстренное предупреждение на территории Северо-Курильского городского округа - единственного населенного района северной группы Курильских островов (остров Парамушир, Сахалинская область), сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

В настоящее время в Северо-Курильске идет дождь с мокрым снегом. Скорость ветра - около 15 м/с, временами возможен почти ураганный ветер. Температура воздуха в утренние часы - плюс 2 градуса. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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