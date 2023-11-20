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В Иркутской области из-за непогоды без света остались 55 населенных пунктов

В регионе ожидается ветер с порывами до 20 м/с, местами до 28 м/с

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Энергетики частично восстановили подачу электроэнергии в населенных пунктах Иркутской области, где из-за непогоды отключили электричество в превентивных целях или аварийно. Утром в понедельник без света остаются 55 населенных пунктов, на 00:00 (19:00 мск воскресенья) их было 78, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 06:00 (01:00 мск) без электроснабжения 55 населенных пунктов в 7 районах (Тайшетский - 26, Чунский - 10, Нижнеудинский - 8, Усть-Кутский - 1, Братский - 7, Усть-Илимский - 1, Нижнеилимский - 2). 6 042 жилых дома, 18 413 человек, 63 социально значимых объекта", - говорится в распространенном сообщении.

Из них в превентивных целях отключены от энергоснабжения 43 населенных пункта, или 12 892 человека и 50 социальных объектов. Восстановительные работы продолжаются.

В воскресенье в регионы Сибири пришла непогода. В понедельник в области ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, на Байкале до 32-37 м/с. Возможно налипание мокрого снега, на дорогах снежный накат, гололедица. 

Теги:
РоссияИркутская область
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