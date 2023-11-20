20 ноября, 00:25

В Хабаровском крае из-за обледенения закрыли дорогу от Советской Гавани до Ванино

Ограничения ввели для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Движение по дороге Советская Гавань - Ванино закрыли для автобусов и большегрузов из-за сковавшего ее льда. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 09:30 (02:30 мск) в связи с обледенением дорожного полотна введено ограничение движения на региональной автодороге Советская Гавань - Ванино для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей", - говорится в сообщении.

С конца прошлой недели Хабаровский край находился под влиянием снежного циклона. По территории шел мокрый снег и снег, дул ветер. Для пассажирских автобусов закрывали федеральные дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре и Хабаровск - Владивосток на участке от региональной столицы до города Бикина. Также закрывали паромную переправу Ванино - Холмск, соединяющую остров с материком. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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