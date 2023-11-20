СМИ: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Катастрофы удалось избежать благодаря работе инженеров, пишет газета The Sun

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубиномеров. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Sun.

По ее информации, субмарина, на борту которой находились 140 человек, готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда из строя вышли показывающие глубину датчики. В результате сбоя подлодка, которая несла баллистические ракеты Trident 2, едва не вошла в "опасную зону". Согласно изданию, катастрофы удалось избежать благодаря инженерам в кормовой части, которые с помощью второго глубиномера определили, что погружение вышло из-под контроля.

"Технически субмарина все еще была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае [планового глубокого погружения] весь экипаж перешел бы на боевые посты. Этого не произошло. Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз", - сказал источник The Sun.

Издание подчеркнуло, что по соображениям безопасности не будет раскрывать информацию, о какой конкретно глубине и субмарине идет речь. Отмечается, что британское военное командование начало расследование инцидента. "Мы не даем комментарии относительно операций. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая наши национальные интересы", - указал представитель ВМС.

У Великобритании есть четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. По данным газеты, только две из них пригодны к эксплуатации. Еще одна подлодка находится на переоборудовании, а четвертая проходит ходовые испытания после ремонта. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять на подлодки типа Dreadnought.