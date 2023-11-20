20 ноября, 00:27

СМИ: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

AP Photo/ Royal Navy, архив
© AP Photo/ Royal Navy, архив

Катастрофы удалось избежать благодаря работе инженеров, пишет газета The Sun

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубиномеров. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Sun.

По ее информации, субмарина, на борту которой находились 140 человек, готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда из строя вышли показывающие глубину датчики. В результате сбоя подлодка, которая несла баллистические ракеты Trident 2, едва не вошла в "опасную зону". Согласно изданию, катастрофы удалось избежать благодаря инженерам в кормовой части, которые с помощью второго глубиномера определили, что погружение вышло из-под контроля.

"Технически субмарина все еще была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае [планового глубокого погружения] весь экипаж перешел бы на боевые посты. Этого не произошло. Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз", - сказал источник The Sun.

Издание подчеркнуло, что по соображениям безопасности не будет раскрывать информацию, о какой конкретно глубине и субмарине идет речь. Отмечается, что британское военное командование начало расследование инцидента. "Мы не даем комментарии относительно операций. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая наши национальные интересы", - указал представитель ВМС.

У Великобритании есть четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. По данным газеты, только две из них пригодны к эксплуатации. Еще одна подлодка находится на переоборудовании, а четвертая проходит ходовые испытания после ремонта. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять на подлодки типа Dreadnought. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация