20 ноября, 03:11

В Приамурье у местного жителя изъяли 70 кг марихуаны

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

ТАСС, 20 ноября. Полицейские изъяли у жителя села Прогресс Амурской области 70 кг марихуаны, сообщила пресс-служба территориального управления МВД.

"Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России "Райчихинское" поступила оперативная информация о том, что житель села Прогресс может хранить в гараже наркотики. В ходе проверки данное сообщение подтвердилось. Наркополицейские обнаружили и изъяли у мужчины, 1995 года рождения, сухую растительную массу с характерным запахом конопли, хранящуюся в 3 картонных коробках и 11 синтетических мешках. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятое является наркотическим средством - марихуаной общей массой 70 кг", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. С его слов, запрещенные вещества он заготовил в одном из сел Бурейского района для личного потребления. Согласно действующему законодательству за содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Теги:
РоссияАмурская область
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