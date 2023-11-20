20 ноября, 03:28

В Хакасии 10 населенных пунктов остаются без электроснабжения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ограничение электроснабжения из-за урагана сохраняется в 10 населенных пунктах Хакасии. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"По состоянию на 9:00 (5:00 мск) под ограничением остаются 10 населенных пунктов (Боградский, Орджоникидзевский и Ширинский районы)", - говорится в распространенном сообщении, при этом уточняется, что в воскресение электроснабжение было ограничено в 46 населенных пунктах.

Добавляется, что ветер повредил кровли девяти зданий в четырех муниципалитетах. Погибших и пострадавших в результате урагана в республике нет.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 170 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали девять человек, еще трое погибли. 

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