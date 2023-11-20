В Приморье нет проезда по двум дорогам после дождей и снегопадов

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Проезд по двум участкам дорог в Приморском крае ограничен из-за снежных переметов и размыва объезда, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

"В Ханкайском округе нет проезда с 3 по 6 километр трассы Михайловка - Турий Рог - Кировка из-за высоких снежных переметов. Альтернативный проезд через 5 километр Михайловка - Турий Рог. В Тернейском округе нет проезда на 108 километре дороги Терней - Малая Кема из-за размыва объезда моста. На этом же направлении ограничен проезд для легковых автомобилей на 40 километре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к понедельнику дорожники восстановили проезд на 6 километре дороги Новопокровка - Ромны - Завитая в Красноармейском районе.

По данным Приморского гидрометцентра, в понедельник на отдельных участках рек северных, западных районов, а также на малых реках южных районов продолжается развитие осенних ледовых явлений в виде заберегов и шугохода. При этом все реки в берегах, уровни воды преимущественно ниже отметок выхода воды на пойму на 1,0-2,5 м. Неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не отмечалось.

На прошлой неделе в Приморском крае прошли смешанные осадки в виде дождей и снегопадов. На минувших выходных непогода привела к ограничению проезда на участках дорог в нескольких районах, также отменен ряд автобусных рейсов и внутрирегиональных авиарейсов.