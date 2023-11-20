На севере Бурятии объявили об опасности схода лавин

В МЧС рекомендовали туристам воздержаться от походов в горы

ТАСС, 20 ноября. Сход лавин возможен в Северо-Байкальском районе Бурятии с 20 по 21 ноября, сообщает главное управлении МЧС России по региону.

"По данным Бурятского ЦГМС, 20-21 ноября в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия возможен сход снежных лавин. В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует туристам воздержаться от походов в горы", - говорится в сообщении.

20 ноября местами в регионе прогнозируется снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах до 15-20 м/с.