20 ноября, 03:56

В Новосибирской области из-за непогоды без электричества остались около 40 тыс. человек

В шести районах региона также произошло повреждение кровель

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. потребителей в 137 населенных пунктах Новосибирской области остались без электроэнергии из-за последствий непогоды, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона первый заместитель начальника областного ГУ МЧС Евгений Лебедев.

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"В результате прохождения комплекса неблагоприятный метеоявлений на территории города Бердска и 16 районов области произошло нарушение электроснабжения. Из 137 населенных пунктов под отключение попало около 14 тыс. жилых домов с населением около 40 тыс. человек, 79 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказал Лебедев.

Он добавил, что также в шести районах области произошло повреждение кровель 11 зданий, в том числе 7 социально значимых объектов, зафиксированы случаи падения деревьев. В двух районах в связи с выпадением осадков временно прекращено автобусное сообщение с 10 населенными пунктами.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 170 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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