20 ноября, 04:17

В Новосибирске арестовали женщину за поджог военного комиссариата

Злоумышленница проведет под стражей два месяца

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд заключил под стражу женщину за поджог военного комиссариата в Новосибирске, сообщается на сайте суда.

"Шушаро Н. Г. была задержана по подозрению в совершении указанного преступления 17 ноября 2023 года, 18 ноября 2023 года ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору - прим. ТАСС). <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 17 ноября Шушаро, по сговору с неустановленными лицами, умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района Новосибирска с целью дестабилизации деятельности органов власти. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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