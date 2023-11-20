В Новосибирске арестовали женщину за поджог военного комиссариата

Злоумышленница проведет под стражей два месяца

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд заключил под стражу женщину за поджог военного комиссариата в Новосибирске, сообщается на сайте суда.

"Шушаро Н. Г. была задержана по подозрению в совершении указанного преступления 17 ноября 2023 года, 18 ноября 2023 года ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору - прим. ТАСС). <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 17 ноября Шушаро, по сговору с неустановленными лицами, умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района Новосибирска с целью дестабилизации деятельности органов власти.