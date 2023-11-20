20 ноября, 04:35

В Кузбассе на шахте им. Тихова возобновили горные работы

На предприятии ранее произошло отключение электроэнергии

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Шахта имени Тихова ("ММК-уголь") возобновила горные работы после того, как в воскресенье произошло отключение электроэнергии на подстанции, сообщили ТАСС в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

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"Шахта работает в нормальном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в правительстве Кузбасса сообщали, что в воскресенье в разное время происходили отключения электроэнергии в девяти шахтах, из четырех из них пришлось выводить людей. В большинстве случаев предприятия кратковременно приостанавливали свою основную деятельность, однако на шахте имени Тихова приостановка горных работ составила около 14 часов.

Шахта им. С. Д. Тихова находится в Кемеровской области неподалеку от города Ленинск-Кузнецкий. Запуск шахты состоялся летом 2017 года. Компания "ММК-уголь" выкупила активы шахты в июне текущего года.

Большинство регионов Сибири в воскресенье накрыл ураган. Повалены деревья, оборваны провода, сорваны крыши. По данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра свыше 170 населенных пунктов остались без света в Сибири, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской и Омской областях. 

Теги:
РоссияКемеровская область
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