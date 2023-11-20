В Электростали заявили об отсутствии пострадавших и разрушений после падения обломков БПЛА

Беспилотник был перехвачен над территорией Московской области дежурными средствами ПВО 19 ноября в 23:20

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника в Электростали нет. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова.

"На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются", - написала она в своем Telegram-канале, попросив жителей сохранять спокойствие.

По данным Минобороны России, БПЛА был перехвачен над территорией Московской области дежурными средствами ПВО 19 ноября в 23:20.