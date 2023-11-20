20 ноября, 06:06

В ДНР семь сел остались без электроснабжения

О причинах аварийных отключений не сообщается

ТАСС, 20 ноября. Аварийные отключения электроэнергии произошли в семи селах в районе Шахтерска Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении администрации Шахтерска.

"На подстанции "Снежнянская-2" <...> произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточены населенные пункты: село Чугуно-Крепинка, село Зрубное, село Передериево", - говорится в сообщении.

Из-за аварии на подстанции "20 старая" без электроснабжения остались села Рассыпное, Стрюково, Димитрово, Тимофеевка.

О причинах аварийных отключений не сообщается. 

Теги:
РоссияДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация