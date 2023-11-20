В ДНР семь сел остались без электроснабжения

О причинах аварийных отключений не сообщается

ТАСС, 20 ноября. Аварийные отключения электроэнергии произошли в семи селах в районе Шахтерска Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении администрации Шахтерска.

"На подстанции "Снежнянская-2" <...> произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточены населенные пункты: село Чугуно-Крепинка, село Зрубное, село Передериево", - говорится в сообщении.

Из-за аварии на подстанции "20 старая" без электроснабжения остались села Рассыпное, Стрюково, Димитрово, Тимофеевка.

О причинах аварийных отключений не сообщается.