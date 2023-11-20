20 ноября, 06:14

Число отключенных из-за непогоды потребителей в регионах РФ составляет около 71 тыс.

Отключения зафиксировали в Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях, республиках Хакасия и Крым

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 71 тыс. потребителей остались без света в Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях, республиках Хакасия и Крым в результате непогоды по состоянию на 07:00 по московскому времени, следует из данных Минэнерго России.

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Так, в Кемеровской области без электроснабжения оставались потребители ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" - около 31,6 тыс. челеловек, ООО "КЭнК" - 41,7 тыс. человек, ОАО "РЖД" - 7,3 тыс. человек. Региональный штаб провел два заседания, планируется следующее. Все компании проводят аварийно-восстановительные работы, высотные работы ведутся по мере стихания порывов ветра, уточняется в оперативной справке Минэнерго. По состоянию на 07:00 мск в регионе отключены 10,4 тыс. человек.

В Алтайском крае без электроснабжения остаются 2,5 тыс. человек, в Красноярском крае - 35 тыс. человек. В Крыму отключены 6,8 тыс. человек.

В Новосибирской области фронт непогоды прошел, отключения оперативно устраняются, однако без электроснабжения остаются 194 человека. В Республике Хакасия - 271 человек, в Иркутской области - 16 тыс. человек без электроэнергии.

Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. 

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