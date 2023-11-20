20 ноября, 06:21

Число жертв землетрясения у берегов Филиппин возросло до девяти

Еще 15 человек пострадали, сообщила газета The Philippine Star

БАНГКОК, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате землетрясения, которое произошло 17 ноября недалеко от побережья Филиппин. Об этом сообщила газета The Philippine Star со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. Агентство Reuters 18 ноября информировало о шести погибших.

Согласно его данным, как минимум 15 человек пострадали, о пропавших без вести не сообщалось. Последствия землетрясения затронули жизни как минимум 12 885 жителей регионов Давао и Сокксксархен. Около 97 домов полностью разрушены, более 700 частично повреждены. Не менее 3 из 12 дорог Сокксксархена остаются непроходимыми.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший распорядился оказать необходимую помощь семьям пострадавших.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясение магнитудой 6,7 находился на расстоянии 53 км к югу от города Генерал-Сантос с населением около 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км. 

Теги:
Филиппины
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