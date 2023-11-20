В ростовском районном суде проходят обыски

Председателя Куделина и судью Худавердяна подозревают в коррупции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Обыски проходят в домах и на рабочих местах у председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и его коллеги, их подозревают в соучастии по коррупционному делу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Куделина А. В., а также судью Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Худавердяна В. А. подозревают в коррупции. Утром 20 ноября по местам жительства и работы Куделина и Худавердяна проведены обыски. Указанных лиц подозревают в коррупции при отправлении правосудия, в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Золотаревой", - говорится в сообщении.

Ранее суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшей главы Ростовсого областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. Они были арестованы в Москве по делу о получении семи взяток.

16 ноября аналогичные обыски прошли у судей Советского районного суда Ростова-на-Дону. Председателя и еще трех судей оперативники заподозрили в коррупции. В отношении местного бизнесмена возбудили дело за дачу взятки "за вынесение нужного судебного решения". Для возбуждения дела в отношении судей ожидается решение Высшей квалификационной коллегии судей.