МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

По какой статье ведется розыск, в базе ведомства не указано

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинская певица Джамала (настоящее имя - Сусана Джамаладинова), победившая в 2016 году на конкурсе "Евровидение", объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что розыск может быть связан с делом о распространении фейков о российской армии.

Джамала - украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница песенного конкурса "Евровидение" 2016 года. Выступает в поддержку движения ЛГБТ и однополых браков на Украине. В апреле 2022 года вошла в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.