20 ноября, 06:40

В Омске за финансирование терроризма мужчину приговорили к восьми годам

Он будет отбывать наказание в колонии особого режима

ТАСС, 20 ноября. Первый Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Омске приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы за софинансирование запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

"Решением Первого Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие в финансировании террористической деятельности). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии особого режима, из которых первые три года с отбыванием в тюрьме. Приговор вступил в законную силу", - сообщила она.

По данным следственного подразделения УФСБ по Омской области, фигурант, являющийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, связался с участником запрещенной международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", изучил специальную литературу о правилах обращения с взрывными устройствами, предложил свою помощь в ресурсном обеспечении террористической деятельности. Также известно, что задержанный планировал уехать из России для ведения боевых действий в Сирии. 

Теги:
РоссияОмская область
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