В Забайкалье с бывшего главы поселка взыскали 3,4 млн рублей ущерба за подлог

Подозреваемого привлекли к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)

ТАСС, 20 ноября. Забайкальский краевой суд взыскал с бывшего главы поселка Оловянная ущерб в размере 3,4 млн рублей по делу о подлоге и злоупотреблении полномочиями при приемке обустройства общественной зоны, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"Установлено, что в 2018 году между администрацией поселения и обществом с ограниченной ответственностью "Абрис" без соблюдения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на обустройство пешеходной зоны ул. Московской в поселке Оловянная на сумму 6,4 млн рублей. Указанная сумма полностью перечислена подрядчику в качестве аванса, однако работы в установленный контрактом срок не выполнены, а акты об их приемке подписаны главой поселения", - говорится в сообщении.

Бывший глава поселка привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). После этого прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с главы поселения причиненного ущерба в размере 3,4 млн рублей, оставшаяся часть взыскана с подрядчика.

"Оловяннинский районный суд удовлетворил требования прокурора, а также сохранил ранее наложенный арест на имущество. Не согласившись с судебным актом, ответчик обжаловал решение суда, которое по результатам рассмотрения Забайкальским краевым судом оставлено без изменения и вступило в законную силу", - сообщила прокуратура.