20 ноября, 06:56

В Новосибирске автомобилист устроил стрельбу на улице

Пострадал один человек

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Один автомобилист ранил другого, выстрелив из травматического пистолета на улице в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

"В полицию поступила информация о том, что в Дзержинском районе города Новосибирска у дома по улице Фрунзе возник конфликт между двумя автомобилистами. Один из мужчин из хулиганских побуждений произвел выстрел из травматического пистолета в сторону автомобиля оппонента. В результате было повреждено стекло двери транспортного средства, владелец автомобиля, 21-летний мужчина, обратился в медицинское учреждение с травмами лица. Подозреваемый скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний ранее не судимый житель Октябрьского района. Мужчина был опрошен сотрудниками полиции. Установлено, что гражданин является законным владельцем оружия. Пистолет изъят.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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