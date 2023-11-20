20 ноября, 07:12

В Белгородской области в ДТП пострадали четверо детей

Пострадавших доставили в медицинские учреждения

БЕЛГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП в Шебекинском округе Белгородской области, где столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"По предварительным данным, сегодня около 07:30 на 15-м км автодороги Шебекино - Короча в Шебекинском городском округе Белгородской области женщина 1968 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, в условиях выпадения атмосферных осадков не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением женщины 1988 ода рождения", - пояснили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, в результате столкновения водитель Daewoo Matiz и четыре несовершеннолетних пассажира Hyundai Solaris в возрасте от 10 до 11 лет доставлены в медицинские учреждения. Водитель автомобиля Hyundai не пострадала. "В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочно-распорядительные действия на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в УГИБДД. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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