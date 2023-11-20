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обновлено 20 ноября, 07:21

В России 50 тыс. человек остаются без электроснабжения из-за непогоды

До конца суток последствия непогоды устранят в Крыму, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. человек в регионах России остаются без электроснабжения. До конца суток последствия непогоды будут устранены в Крыму, а к середине 21 ноября - на территории Кузбасса и Алтайского края. Восстановление энергоснабжения в Красноярском крае потребует двух суток, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24".

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"На текущий момент порядка 50 тыс. человек без электроэнергии, в основном это Сибирь, Юг, Крым. Наиболее простая ситуация сейчас в Крыму, <...> мы понимаем, что до конца сегодняшнего дня все последствия непогоды будут устранены. Ситуация тяжелее в Сибири - шесть регионов были затронуты непогодой. <...> Кузбасс, Алтайский край сильнее всего пострадали от непогоды, мы надеемся, что к обеду завтрашнего дня основные работы по восстановлению будут завершены", - сказал замглавы Минэнерго.

Восстановление энергоснабжения в Красноярском крае начнется после остановки порывистого ветра. Основные аварийные работы будут завершены там в течение двух суток, добавил Грабчак.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей.

Неблагоприятные погодные условия в Республике Крым также привели к нарушению электроснабжения потребителей. 

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