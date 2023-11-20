20 ноября, 07:17

Глава австралийской телеком-компании Optus подала в отставку из-за масштабного сбоя связи

Келли Байер Розмарин пояснила, что ее увольнение "отвечает интересам" организации, а коллективу и руководству "предстоит многое сделать" для возвращения доверия клиентов

СИДНЕЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор австралийской телекоммуникационной компании Optus Келли Байер Розмарин подала в отставку на фоне скандала, вызванного отключением связи для 10 млн австралийцев 8 ноября 2023 года. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы предприятия.

В документе, в частности отмечается, что после выступления перед парламентом Австралии, в ходе которого генеральный директор Optus "подробно рассказала о причинах отключения сети и о том, как компания решала возникшие проблемы", было принято решение об отставке Розмарин.

"Я думаю, что мое увольнение полностью отвечает интересам Optus и поможет компании успешно двигаться вперед", - указала она, отметив также, что коллективу и руководству предприятия "предстоит многое сделать для того, чтобы вернуть доверие клиентов".

Более 10 млн человек в Австралии остались 8 ноября без интернета и мобильной связи из-за масштабного сбоя, зафиксированного компанией Optus - вторым по величине провайдером страны. Отключение было зафиксировано во всех городах на восточном побережье континента и стало причиной сбоев в работе общественного транспорта, ряда медицинских служб, в том числе службы скорой помощи, а также нескольких университетов и банков. Компания заявила, что сбой не был вызван кибератакой или попыткой взлома, а эксперты сочли наиболее вероятной причиной произошедшего "некорректную попытку обновить систему".

После инцидента федеральный парламент Австралии инициировал проведение расследования в отношении телекоммуникационной компании Optus, пообещав оценить действия компании и правительства во время сбоя. Планируется, что первый отчет по итогам ее работы будет обнародован к началу декабря 2023 года.

Optus - вторая по величине телекоммуникационная компания Австралии. По данным государственного казначейства, мобильная абонентская база Optus насчитывает более 10,2 млн абонентов мобильной связи и обладает самой широкой сетью, способной обеспечить мобильную связь и интернет для 98,5% австралийского населения. 

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