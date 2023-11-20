Под Астраханью произошло столкновение двух сухогрузов

Разлива нефтепродуктов не зафиксировано

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух сухогрузов произошло в Черноярском районе Астраханской области, один из сухогрузов поврежден, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"20 ноября в 08:22 (07:22 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области от диспетчера города Волгограда поступило сообщение, что в Черноярском районе Каменный Яр произошло столкновение двух сухогрузов "Омский-103" (имеется повреждение судна выше ватерлинии) и сухогруза РТ-444", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, судовой ход не нарушен, водотечность корпуса и разлив нефтепродуктов отсутствуют. Организовано взаимодействие с компетентными органами.