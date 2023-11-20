В Приангарье адвоката приговорили к 22 годам за убийство подростка и изнасилования

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима адвоката, который обвинялся в изнасилованиях, получении сексуальных услуг несовершеннолетнего и убийстве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Он признан виновным в совершении 30 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), и п. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием). <…> Фигуранту назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В 2022 году в Иркутской области раскрыли убийство 15-летней девочки, совершенное в марте 2007 года в поселке Балаганск. Были задержаны двое мужчин. Одним из фигурантов оказался адвокат Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. В ходе следствия удалось собрать доказательства его причастности еще к некоторым преступлениям, совершенных с 2018 по 2020 год.

Второму фигуранту с учетом мнения прокурора назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как сообщила пресс-служба Иркутского областного суда, он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием), п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей).