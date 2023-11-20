В МВД назвали причину столкновения "Газели" и маршрутки под Новосибирском

В ведомстве сообщили, что водитель "Газели" потерял управление из-за порыва ветра

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Водитель "Газели", столкнувшейся в воскресенье с маршрутным микроавтобусом в Искитимской районе Новосибирской области, в результате чего погибли 2 человека и 12 пострадали, потерял управление из-за порыва бокового ветра. Об этом сообщил на оперативном совещании в облправительстве начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков.

"При порыве бокового ветра утратил контроль над транспортным средством водитель и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с маршрутным автомобилем Citroen. В результате ДТП 2 человека погибли, 12 получили травмы, из них 2 госпитализированы", - сказал Кульков.

Как сообщили ранее в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло днем в воскресенье в Искитимском районе. Водитель "Газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, который перевозил пассажиров.

Ранее в Минздраве области рассказали, что в ДТП пострадали 14 человек, семерых из них госпитализировали. По данным ГУ МВД по региону, на момент автоаварии в салоне микроавтобуса находились 17 человек. СК начал доследственную проверку о ненадлежащем оказании услуг.