На юге Франции 250 полицейских провели рейд против наркоторговцев

В ходе масштабной операции к настоящему моменту задержаны 20 человек, написал глава МВД Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Французская полиция задержала 20 человек и изъяла значительное количество наркотиков и оружия в ходе масштабной операции, которая прошла в городе Ним (департамент Гар на юге страны). Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X.

"Сегодня утром в Ниме прошла масштабная операция против наркопреступников. В рейде приняли участие 250 полицейских, в том числе бойцы спецназа полиции RAID и спецгруппы BRI, а также элитной 8-й Роты республиканской безопасности", - написал Дарманен.

По его словам, в ходе рейда "к настоящему моменту задержаны 20 человек".

В свою очередь телеканал BFMTV уточнил, что в полицейской операции, помимо спецназа, участвовали более 70 оперативных сотрудников и следователей, а также несколько кинологов. К настоящему времени стражи порядка изъяли около 15 кг каннабиса, 1,2 кг кокаина, а также значительные суммы наличных денег и огнестрельное оружие, сообщил телеканал.