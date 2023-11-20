Около 18 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды из-за аварии

По предварительным данным, авария произошла около дома № 141 на улице Большой Садовой

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Более 300 домов, в которых живут около 18 тыс. человек, остались без холодной воды в результате коммунальной аварии во Фрунзенском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительным данным, авария на сетях холодного водоснабжения произошла около дома № 141 на улице Большой Садовой.

"В зоне отключения водоснабжения временно находится более 100 многоквартирных жилых домов, 200 домов частного сектора и 6 объектов социальной сферы. Также ряду абонентов водоснабжение подается с пониженными параметрами", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве ТАСС уточнили, что без воды - 18 тыс. человек, еще 18 тыс. жителей - водоснабжение подается с пониженными параметрами.

Специалисты компании "Концессия водоснабжения - Саратов" устраняют последствия аварии. В связи со случившимся прокуратура города Саратова организовала проверку. Для координации деятельности на место выехал первый заместитель прокурора Саратова Виталий Марцинкевич.