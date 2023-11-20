20 ноября, 09:12

В трех министерствах Пермского края проводятся оперативные мероприятия

Речь идет о Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Оперативные мероприятия проводятся в трех министерствах Пермского края. Информацию об этом ТАСС подтвердил источник в правительстве региона.

"Проводятся оперативные мероприятия в краевом Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества. Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме", - сообщил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, в помещениях министерств сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц и связано с хищениями при приобретении здания для размещения реабилитационного центра для инвалидов. 

Теги:
РоссияПермский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация