В трех министерствах Пермского края проводятся оперативные мероприятия

Речь идет о Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Оперативные мероприятия проводятся в трех министерствах Пермского края. Информацию об этом ТАСС подтвердил источник в правительстве региона.

"Проводятся оперативные мероприятия в краевом Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества. Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме", - сообщил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, в помещениях министерств сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц и связано с хищениями при приобретении здания для размещения реабилитационного центра для инвалидов.