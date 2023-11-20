Шакира прибыла в суд Испании на заседание по делу о неуплате налогов

Прокуратура просит для нее восемь лет тюрьмы и штраф в размере €23,8 млн

МАДРИД, 20 ноября. /ТАСС/. Колумбийская певица Шакира (полное имя - Шакира Риполь) прибыла в суд испанской Барселоны, где должно начаться рассмотрение дела в отношении нее по обвинению в налоговых преступлениях. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Высшего суда Каталонии.

Прокуратура просит для нее восемь лет тюрьмы и штраф в размере €23,8 млн. Певицу подозревают в преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 годов В общей сложности речь идет о €14,5 млн.

Как считает сторона обвинения, в указанный период Шакира проживала в Испании вместе с футболистом Жераром Пике, поэтому должна была платить налоги в королевстве. В свою очередь певица заверяла, что ее постоянным местом проживанием были Багамы, где она выполнила свои налоговые обязательства. После начала судебных разбирательств Шакира выплатила требуемую сумму и проценты. Однако дело не было закрыто, поскольку прокуратура сочла, что речь могла идти о мошенничестве.

Помимо этого дела ранее стало известно о том, что в Испании Шакиру также подозревают в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму, превышающую €6 млн. В июле следственный суд в Каталонии принял иск против исполнительницы по подозрению в двух налоговых преступлениях. Речь идет о нарушениях, связанных с подоходным налогом физических лиц и налогом на капитал за 2018 год.

46-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают одной из наиболее успешных латиноамериканских артисток, добившихся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Шакира считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.