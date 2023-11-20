20 ноября, 09:17

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу по окнам жилых домов

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужичину, который стрелял по окнам жилых домов в Подольске. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что неизвестный несколько раз выстрелил в окна квартир дома на Красногвардейском бульваре. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции злоумышленник был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался мужчина 2001 года рождения, у которого изъят пневматический пистолет", - добавила Петрова.

Она отметила, что в результате инцидента пострадавших нет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. 

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