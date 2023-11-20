20 ноября, 09:25,
обновлено 20 ноября, 09:32

МВД РФ объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВС Украины Попко

Сергей Попко. Николай Лазаренко/ пресс-служба президента Украины/ ТАСС
Сергей Попко
© Николай Лазаренко/ пресс-служба президента Украины/ ТАСС

Его обвиняют в гибели и ранении мирных жителей Донбасса в результате обстрелов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергей Попко, обвиняемый в гибели и ранении мирных жителей Донбасса в результате обстрелов, объявлен в розыск в России. Это следует из базы МВД РФ.

"Попко Сергей Николаевич. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. Там не указано, по какой именно статье ведется розыск.

Следственный комитет РФ в августе предъявил заочное обвинение Попко. В ведомстве отметили. что с марта 2016 года по август 2019 года, когда он занимал должность командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов украинской армии гражданских населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса.

С октября 2022 года Попко занимает должность главы Киевской городской военной администрации. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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