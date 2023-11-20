Полиция Индии выясняет обстоятельства гибели двух россиян

Полиция штата Химачал-Прадеш ранее сообщила, что мужчину и женщину обнаружили мертвыми в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция Индии проводит предварительное следствие и медицинскую экспертизу по поводу гибели двух россиян. Об этом сообщили ТАСС в полиции округа Кулу северного штата Химачал-Прадеш.

"В настоящее время идет предварительное следствие. Медицинская экспертиза должна будет установить причину смерти двух российских граждан", - сказали в полиции.

По словам собеседника агентства, решение о дальнейших действиях будет принято после получения результатов экспертизы.

Полиция штата сообщила 18 ноября, что двое граждан России, мужчина и женщина, обнаружены мертвыми в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран. Они были найдены рядом с горячим источником. Полиция по результатам осмотра места происшествия не нашла признаков криминальной составляющей.

На месте происшествия также были обнаружены лезвие, мобильный телефон, свечи и другие предметы. В гостевом доме, где жили россияне, найдена записка на английском языке, содержащая просьбу передать их личные вещи в российское посольство и родственникам. По данным правоохранителей, мужчине было 37 лет, а женщине - 21 год.