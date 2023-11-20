20 ноября, 09:44

Задержан заместитель главы департамента Минприроды Алексей Яковлев

В ведомстве сообщили, что оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Замдиректора Департамента государственной политики и рeгулирования в сфере развития особо охраняемых природных тeрриторий Минприроды РФ Алексей Яковлев задержан в связи с обстоятельствами его работы в национальном парке "Таганай". Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Задержан заместитель директора Департамента государственной политики и рeгулирования в сфере развития особо охраняемых природных тeрриторий Минприроды России Алексей Яковлев. Опeративные мероприятия связаны с его прeдыдущим местом работы в национальном парке "Таганай", - сказано в сообщении. 

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