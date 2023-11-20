Более 1,5 тыс. жителей Ялты остались без отопления из-за шторма

Специалисты работают над устранением проблемы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Штормовой ветер повредил в Ялте трубу котельной, без отопления остались более 1,5 тыс. жителей, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

"Порывом ветра повреждена труба котельной "Крымтеплокоммунэнерго", питающей дома ул. Кривошты. Без отопления 1 570 жителей, 27 многоквартирных домов. Специалисты работают над устранением проблемы, тепло планируют пустить в дома до конца суток", - говорится в сообщении.

Глава администрации добавила, что также авария зарегистрирована в поселке Кацивели, там без тепла остаются три дома.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра с порывами до 35 м/с.

Другие последствия непогоды

По информации "Крымэнерго", на утро понедельника без электроснабжения в Крыму были 8,6 тыс. потребителей, ремонтные бригады работают круглосуточно, однако массовость повреждений и сложные метеоусловия не позволяют быстро ликвидировать все нарушения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым, центр управления в кризисных ситуациях за выходные зарегистрировал 16 падений деревьев, 3 срыва кровли, 5 подтоплений территорий и селевой сход. В ликвидации последствий участвуют 189 человек и 73 единицы техники.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма по-прежнему ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.