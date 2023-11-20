Задержан мужчина за поджог железнодорожного оборудования на перегоне в Подмосковье

Он рассказал, что совершил поджог за 10 тыс. рублей, полученных от неизвестного через электронный кошелек

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Транспортные полицейские при поддержке Росгвардии задержали мужчину, который за 10 тыс. рублей, полученных от неизвестного, поджег железнодорожное оборудование на перегоне Овражки - Родники в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сотрудники транспортной полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Республики Молдова 1989 года рождения, проживающий в городе Раменское. Мужчину при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали по месту жительства", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что задержанный сознался в том, что вскрыл и поджег три шкафа системы управления электрообогревов рельсовых стрелок. "Он рассказал, что совершил поджог железнодорожного оборудования за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей, которое ему перевел неустановленный куратор на электронный кошелек. Свои действия мужчина снял на видео и отправил неизвестному заказчику через один из мессенджеров", - добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Задержанный арестован. Ему грозит до года колонии.