20 ноября, 10:06

В Новосибирской области полностью восстановили энергоснабжение после непогоды

Работы энергетиков велись без перерыва, несмотря на сложные метеоусловия и плохую видимость

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Бригады АО "Региональные энергетические сети" (РЭС, электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области) полностью восстановили  электроснабжение в регионе после непогоды, где под отключение попали 40 тыс. человек.

Читайте также
Что известно о последствиях сильного ветра в регионах Сибири

"Все вчерашние отключения и аварии устранены, электроснабжение потребителей полностью восстановлено", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Отмечено, что в течение суток работы энергетиков велись без перерыва, несмотря на сложные метеоусловия и плохую видимость. Благодаря скорости реагирования оперативного персонала и высокому уровню технического обслуживания электросетей удалось избежать массовых длительных отключений потребителей. В среднем электроснабжение восстанавливалось в течение 2-3 часов.

Четыре бригады АО "РЭС" с четырьмя единицами техники были командированы в Кузбасс для ремонта распределительных электросетей, также пострадавших от непогоды. В настоящее время новосибирские энергетики помогают новокузнецким коллегам восстанавливать электроснабжение местных жителей.

Ранее первый замначальника областного ГУ МЧС Евгений Лебедев сообщил, что порядка 40 тыс. потребителей в 137 населенных пунктах Новосибирской области остались без электроэнергии из-за непогоды. Как сообщили в мэрии Новосибирска, из-за упавшей ветки пострадал пешеход, он обратился в больницу с травмой.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. В Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали более 20 человек, еще 4 погибли. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация