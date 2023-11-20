В Новосибирской области полностью восстановили энергоснабжение после непогоды

Работы энергетиков велись без перерыва, несмотря на сложные метеоусловия и плохую видимость

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Бригады АО "Региональные энергетические сети" (РЭС, электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области) полностью восстановили электроснабжение в регионе после непогоды, где под отключение попали 40 тыс. человек.

"Все вчерашние отключения и аварии устранены, электроснабжение потребителей полностью восстановлено", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Отмечено, что в течение суток работы энергетиков велись без перерыва, несмотря на сложные метеоусловия и плохую видимость. Благодаря скорости реагирования оперативного персонала и высокому уровню технического обслуживания электросетей удалось избежать массовых длительных отключений потребителей. В среднем электроснабжение восстанавливалось в течение 2-3 часов.

Четыре бригады АО "РЭС" с четырьмя единицами техники были командированы в Кузбасс для ремонта распределительных электросетей, также пострадавших от непогоды. В настоящее время новосибирские энергетики помогают новокузнецким коллегам восстанавливать электроснабжение местных жителей.

Ранее первый замначальника областного ГУ МЧС Евгений Лебедев сообщил, что порядка 40 тыс. потребителей в 137 населенных пунктах Новосибирской области остались без электроэнергии из-за непогоды. Как сообщили в мэрии Новосибирска, из-за упавшей ветки пострадал пешеход, он обратился в больницу с травмой.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. В Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали более 20 человек, еще 4 погибли.