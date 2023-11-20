В Сочи из затопленного при шторме помещения спасли четыре человека

Один из них ребенок

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Цокольное помещение на побережье оказалось затоплено во время шторма в Сочи, внутри находились трое взрослых и один ребенок, их эвакуировали спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Звонившие сообщили дежурному МЧС, что входная дверь заблокирована, а в помещение поступает морская вода. Спасатели разблокировали дверной проем, разобрали камни и мусор и смогли открыть дверь. Троих взрослых и одного 10-летнего ребенка эвакуировали в безопасное место", - говорится в сообщении.

Уточняется, что случай произошел в ночь на 20 ноября на одном из пляжей в поселке Лоо. Во время шторма затопило цокольное помещение эллинга (помещение на берегу, где строится или ремонтируется корпус судна), которое расположено на побережье моря. Спасенные не пострадали.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение по непогоде, оно действует до 20 ноября включительно.