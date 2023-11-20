В Донецке при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина

Его госпитализировали

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в Кировском районе Донецка при сбросе с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасного предмета. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах ДНР.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - сообщили в оперативных службах.

Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Донецка.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боеприпас был сброшен в 10:00 мск.