20 ноября, 10:12
Военная операция на Украине

В Донецке при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина

Его госпитализировали

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в Кировском районе Донецка при сбросе с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасного предмета. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах ДНР.

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"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - сообщили в оперативных службах.

Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Донецка.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боеприпас был сброшен в 10:00 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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