20 ноября, 11:22

Суд огласит приговор Баязитовой за вымогательство 24 ноября

Гособвинитель ранее попросил назначить Ольге Архаровой и Александре Баязитовой 13 лет и 14 лет колонии общего режима соответственно

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы перенес на 24 ноября оглашение приговора администраторам Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора по делу в отношении Баязитовой и Архаровой состоится 24 ноября", - сказала представитель суда. Как ожидалось, оглашение приговора должно было состояться 20 ноября.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Архаровой и Баязитовой 13 лет и 14 лет колонии общего режима соответственно. Сторона защиты требует оправдательного приговора для подсудимых. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что в ходе процесса будет разглашена информация, способная повредить интересам Минобороны.

Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова, она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал. 

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